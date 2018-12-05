В Бресте ищут свидетелей столкновения маршрутки с двумя легковушками

В Бресте ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и двух легковых автомобилей. В аварии тяжело пострадала пассажирка одного из транспортных средств, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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ДТП произошло 28 августа примерно в 11.10 на улице Городской. Столкнулись микроавтобус GAZ-3234 под управлением брестчанина 1981 года рождения, двигавшийся по маршруту №7, автомобили "Рено Клио" и "Рено Логан". Пассажирка "Рено Логан" получила тяжкие телесные повреждения. Управлением Следственного комитета по Брестской области было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

"Расследование дела продолжается. Следователи просят откликнуться очевидцев этого происшествия, пассажиров маршрутного такси. Сообщить информацию можно по телефонам: +375 29 524-56-44 или 8 0162 27-38-12", - добавил Дмитрий Иванюк.