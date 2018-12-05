На заводе шестерен в Минске оборвался трос с грузом: погиб рабочий

4 декабря в одном из цехов Минского завода шестерен оборвался трос с тяжелым грузом. Травмы получил рабочий, позже он скончался в больнице. Об этом сообщили TUT.BY читатели.

ЧП произошло в ремонтно-механическом цеху. С тяжелыми травмами рабочего увезли в больницу, но позже он скончался.

«В ходе выполнения работ лопнул трос мостового крана, который производил перемещение крышки пресса массой 3,8 тонны. Груз упал на ногу рабочему, он получил тяжелые травмы», — уточнили TUT.BY в Минском городском управлении МЧС.

На заводе подтвердили: «Да, беда такая произошла. Сегодня его похоронили, сотруднику было 58 лет».