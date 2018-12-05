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В Барановичском районе во время застолья произошло убийство двух человек
В Барановичском районе произошло двойное убийство,
6 декабря 32-летний житель Барановичского района распивал у себя дома спиртное с двумя товарищами. Во время застолья между ними возник спор. Хозяин дома схватил нож и нанес ранения двоим гостям. От полученных трав они умерли на месте.
Возбуждено уголовное дело за убийство двух человек. Подозреваемый задержан.
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По предварительной версии мужчина схватил нож и нанес несколько ударов своим друзьям. От полученных травм они скончались на месте.
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