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В Барановичском районе во время застолья произошло убийство двух человек

06.12.2018 15:46 — ЧП | Tut.by  
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В Барановичском районе произошло двойное убийство, сообщает СК.

6 декабря 32-летний житель Барановичского района распивал у себя дома спиртное с двумя товарищами. Во время застолья между ними возник спор. Хозяин дома схватил нож и нанес ранения двоим гостям. От полученных трав они умерли на месте.

Возбуждено уголовное дело за убийство двух человек. Подозреваемый задержан.

 
 
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По предварительной версии мужчина схватил нож и нанес несколько ударов своим друзьям. От полученных травм они скончались на месте.
 
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