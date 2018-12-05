В Барановичском районе во время застолья произошло убийство двух человек

В Барановичском районе произошло двойное убийство, сообщает СК.

6 декабря 32-летний житель Барановичского района распивал у себя дома спиртное с двумя товарищами. Во время застолья между ними возник спор. Хозяин дома схватил нож и нанес ранения двоим гостям. От полученных трав они умерли на месте.

Возбуждено уголовное дело за убийство двух человек. Подозреваемый задержан.