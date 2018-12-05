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В Барановичском районе во время застолья произошло убийство двух человек
06.12.2018 16:46 — ЧП | Виртуальный Брест
По данным следствия, ночью 6 декабря текущего года, 32-летний житель Барановичского района, находясь по месту жительства, в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков, нанес ножевые ранения своим знакомым – 40- и 38-летнему жителям района.
От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.
Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан.
В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия.
Работу на месте происшествия координировал заместитель начальника УСК по Брестской области Алексей Кожух.
Официальный представитель УСК по
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По данным следствия, ночью 6 декабря текущего года, 32-летний житель Барановичского района, находясь по месту жительства, в ходе конфликта, возникшего при распитии...
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