В Барановичском районе во время застолья произошло убийство двух человек

По данным следствия, ночью 6 декабря текущего года, 32-летний житель Барановичского района, находясь по месту жительства, в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков, нанес ножевые ранения своим знакомым – 40- и 38-летнему жителям района.



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От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство двух лиц). Подозреваемый задержан.



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В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия.

Работу на месте происшествия координировал заместитель начальника УСК по Брестской области Алексей Кожух.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк