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Гомельские таможенники обнаружили марихуану у пассажира автобуса

07.12.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Гомельские таможенники в пункте пропуска «Новая Гута» пресекли незаконное перемещение марихуаны через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в таможне.

Гомельские таможенники обнаружили марихуану у пассажира автобуса
Фото Гомельской таможни

Служебная собака кинологического отдела своим поведением указала на возможное наличие запрещенных веществ у гражданина Болгарии, который пересекал таможенную границу на автобусе Минск-Киев. Во время досмотра в его личных вещах обнаружили вещество растительного происхождения, предположительно, марихуану.

Вещество было направлено на химическую экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Эксперт подтвердил, что оно является опасным наркотическим средством — марихуаной.

Гомельской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Болгарии по ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/gomelskie-tamozhenniki-obnaruzhili-marihuanu-u-passazhira-avtobusa-328374-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Гомельские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута" пресекли незаконное перемещение марихуаны через таможенную границу Евразийского...
 
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