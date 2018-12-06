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В Минске во дворе офисного здания нашли снаряд

07.12.2018 13:22 — ЧП | Tut.by  
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Сегодня на улице Новаторской во дворе офисного здания рабочие нашли снаряд. На месте работает милиция.


Фото очевидцев

Днем читатели сообщили, что на улице Новаторской, 2Б около офисного здания рабочие нашли снаряд. По словам очевидцев, возле здания велись работы, земля была раскопана, рабочие нашли снаряд и вызвали милицию.

— Мы увидели из окна оцепление. Снаряд сейчас лежит на стопке плитки на песке. Приехала машина милиции, говорят, что ждут саперов, они приедут, будут искать другие снаряды, потому что есть опасность. Нас не эвакуировали, сказали, что ждут специалистов, — рассказали очевидцы.

Также, по словам очевидцев, рядом с местом, где нашли снаряд, располагался бывший военный завод «Эталон».

В саперно-пиротехническом подразделении внутренних войск пояснили, что сигнал поступил, группа готовится к выезду на Новаторскую, 2Б. Предположительно, обнаружен снаряд Великой Отечественной войны.

 
Теги: Минск
 
 
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Людей не эвакуировали, ждут саперов.
 
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