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В Бресте 4 декабря жестоко убита женщина, подозреваемый задержан

07.12.2018 15:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Бресте следователи устанавливают обстоятельства убийства 46-летней местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61342.php

В Бресте 4 декабря жестоко убита женщина, подозреваемый задержан

Преступление было совершено 4 декабря ориентировочно в 13.00.

Житель Бреста 1981 года рождения был в гостях у своей знакомой. Предположительно, они вместе распивали спиртное. В какой-то момент между мужчиной и женщиной произошел конфликт.

В ходе ссоры гость нанес хозяйке несколько ударов ножом в область головы, шеи и туловища. От полученных телесных повреждений брестчанка скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. Брестский межрайонный отдел СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Проводятся необходимые следственные действия.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте следователи устанавливают обстоятельства убийства 46-летней местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области...
 
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