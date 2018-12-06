В Бресте 4 декабря жестоко убита женщина, подозреваемый задержан

В Бресте следователи устанавливают обстоятельства убийства 46-летней местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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Преступление было совершено 4 декабря ориентировочно в 13.00.

Житель Бреста 1981 года рождения был в гостях у своей знакомой. Предположительно, они вместе распивали спиртное. В какой-то момент между мужчиной и женщиной произошел конфликт.

В ходе ссоры гость нанес хозяйке несколько ударов ножом в область головы, шеи и туловища. От полученных телесных повреждений брестчанка скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. Брестский межрайонный отдел СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Проводятся необходимые следственные действия.