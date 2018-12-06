|
В Бресте 4 декабря жестоко убита женщина, подозреваемый задержан
07.12.2018 15:42 — ЧП | Виртуальный Брест
В Бресте следователи устанавливают обстоятельства убийства 46-летней местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Преступление
Житель Бреста 1981 года рождения был в гостях у своей знакомой. Предположительно, они вместе распивали спиртное. В какой-то момент между мужчиной и женщиной произошел конфликт.
В ходе ссоры гость нанес хозяйке несколько ударов ножом в область головы, шеи и туловища. От полученных телесных повреждений брестчанка скончалась на месте происшествия.
Подозреваемый задержан. Брестский межрайонный отдел
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте следователи устанавливают обстоятельства убийства 46-летней местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)