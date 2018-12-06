На Брестчине раскрыта кража мобильных телефонов

Сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестчины задержаны подозреваемые в краже мобильных телефонов в Ляховичах.



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В Ляховичский РОВД обратился местный индивидуальный предприниматель , который сообщил, что 1 декабря с 01.15 до 01.55 неизвестные проникли в фойе кинотеатра «Октябрь», где из торгового павильона похитили мобильные телефоны различных марок в количестве 31 штуки, причинив ущерб на общую сумму более 18 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР УВД совместно с коллегами из Ляховичского РОВД было установлено, что преступление совершили трое нигде не работающие, ранее неоднократно судимые жители Барановичского района и города Барановичи. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь. Часть похищенного сотрудниками уголовного розыска изъята.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, сотрудники милиции устанавливают причастность задержанных к совершению иных подобных преступлений в регионе.

ГИОС УВД по материалам УУР УВД