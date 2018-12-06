ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Брестчине раскрыта кража мобильных телефонов

07.12.2018 17:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестчины задержаны подозреваемые в краже мобильных телефонов в Ляховичах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61345.php

На Брестчине раскрыта кража мобильных телефонов

В Ляховичский РОВД обратился местный индивидуальный предприниматель, который сообщил, что 1 декабря с 01.15 до 01.55 неизвестные проникли в фойе кинотеатра «Октябрь», где из торгового павильона похитили мобильные телефоны различных марок в количестве 31 штуки, причинив ущерб на общую сумму более 18 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР УВД совместно с коллегами из Ляховичского РОВД было установлено, что преступление совершили трое нигде не работающие, ранее неоднократно судимые жители Барановичского района и города Барановичи. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь. Часть похищенного сотрудниками уголовного розыска изъята.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, сотрудники милиции устанавливают причастность задержанных к совершению иных подобных преступлений в регионе.

ГИОС УВД по материалам УУР УВД

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестчины задержаны подозреваемые в краже мобильных телефонов в Ляховичах. В Ляховичский РОВД обратился местный...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте 4 декабря жестоко убита женщина, подозреваемый задержан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика