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На Брестчине раскрыта кража мобильных телефонов
07.12.2018 17:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестчины задержаны подозреваемые в краже мобильных телефонов в Ляховичах.
В Ляховичский РОВД обратился местный индивидуальный
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР УВД совместно с коллегами из Ляховичского РОВД было установлено, что преступление совершили трое нигде не работающие, ранее неоднократно судимые жители Барановичского района и города Барановичи. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь. Часть похищенного сотрудниками уголовного розыска изъята.
По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Республики Беларусь. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, сотрудники милиции устанавливают причастность задержанных к совершению иных подобных преступлений в регионе.
ГИОС УВД по материалам УУР УВД
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Сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестчины задержаны подозреваемые в краже мобильных телефонов в Ляховичах. В Ляховичский РОВД обратился местный...
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