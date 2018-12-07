На станции метро «Первомайская» мужчина попал под состав

В столичной подземке на рельсах оказался человек. Движение на красной ветке было приостановлено. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

ЧП произошло около 23.00 на станции метро «Первомайская». Как сообщают наши читатели, мужчина оказался на рельсах перед подъезжающим поездом.









«В 22.54 на станции „Первомайская“ под состав попал мужчина. Ведутся соответствующие действия, связанные с данным происшествием. Задержка движения составила 17 минут», — сообщила пресс-служба метрополитена.

По неподтвержденной информации мужчина погиб.