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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность молодого человека (со спины)
08.12.2018 06:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность данного молодого человека.
При сообщении какой-либо информации о личности данного парня конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.
Звонить по телефону: ОДС ОВД администрации Московского района г. Бреста 8-0162-479050, +375297291764, или по телефону «102», либо по телефону +375297235163 (МТС)
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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность данного молодого человека. При сообщении какой-либо информации о личности данного парня конфиденциальность и...
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