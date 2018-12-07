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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность молодого человека (со спины)

08.12.2018 06:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность данного молодого человека.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61349.php

Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность молодого человека (со спины)

При сообщении какой-либо информации о личности данного парня конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.

Звонить по телефону: ОДС ОВД администрации Московского района г. Бреста 8-0162-479050, +375297291764, или по телефону «102», либо по телефону +375297235163 (МТС)

 
Теги: Брест
 
 
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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность данного молодого человека. При сообщении какой-либо информации о личности данного парня конфиденциальность и...
 
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