В Ивацевичском районе женщина спасла из огня пенсионерку и ее 42-летнего внука, сообщает Брестское областное управление МЧС.



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Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Партизанской в деревне Гортоль поступило в Ивацевичский РОЧС в субботу, 8 декабря в 23.23.

Когда спасатели прибыли на место, кровля дома полностью охвачена огнем, хозяева, пенсионерка 1928 года рожнения и ее внук 1976 года рождения, были на улице. Их до прибытия подразделений МЧС спасла из горящего дома женщина 1969 года рождения — входная дверь была открыта, мужчина лежал в коридоре, хозяйка находилась на кровати в комнате. Спасенные осмотрены бригадой скорой, в госпитализации не нуждались.

Пожар локализовли и ликвидировали подразделения МЧС. Огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Причина пожара устанавливается.