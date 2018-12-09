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В аэропорту «Борисполь» борт «Белавиа» сбил фонари при выруливании, рейсы задерживаются

10.12.2018 00:24 — ЧП | Tut.by  
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В киевском аэропорту «Борисполь» произошел инцидент с бортом «Белавиа», сбившим фонари при выруливании, передают «Вести» со ссылкой на директора предприятия Павла Рябикина.

«Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет „Белавиа“ сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет», — сообщил Павел Рябикин.

Также руководитель аэропорта добавил, что на время ЧП был напряженный период в работе «Борисполя», одиннадцать самолетов было перенаправлено в другие аэропорты.

На сайте «Белавиа» сообщается, что прибытие рейсов из «Борисполя» задерживается — вместо 20.00 9 декабря самолет прибудет в 3.00 10 декабря, второй — в 2.00 вместо 21.05 9 декабря.

 
 
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В киевском аэропорту «Борисполь» произошел инцидент с бортом «Белавиа», сбившим фонари при выруливании, передают «Вести» со ссылкой на директора предприятия...
 
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