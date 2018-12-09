﻿ В Светлогорске парень угрожал спрыгнуть с трубы возле ТЭЦ. С ним несколько часов вели переговоры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорске парень угрожал спрыгнуть с трубы возле ТЭЦ. С ним несколько часов вели переговоры

10.12.2018 08:32 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рано утром 9 декабря сотрудники Светлогорской ТЭЦ заметили, что по трубам теплотрассы, расположенным высоко над землей, разгуливает молодой человек, пишет «Ранак».

На приказы слезть он не реагировал. На помощь были вызваны сотрудники милиции. А затем прибыли и спасатели с автолестницей.

Когда парень увидел, что к нему хотят приблизиться, он начал угрожать, что спрыгнет. Высота, на которой расположены трубы теплотрассы, около 8 метров. Пришлось начинать переговоры.

В течение более чем полутора часов милиционеры уговаривали мужчину одуматься и не совершать опрометчивых поступков. Одному из сотрудников Светлогорского отдела охраны удалось подняться наверх по скобам. После долгой беседы парень спустился вниз.

По свидетельству очевидцев, молодой человек был явно в неадекватном состоянии, но запаха алкоголя от него не ощущалось. Его забрала «скорая помощь». По некоторым сведениям, парня увезли в Гомель в отделение психиатрии.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда парень увидел, что к нему хотят приблизиться, он начал угрожать, что спрыгнет. Высота, на которой расположены трубы теплотрассы, около 8 метров. Пришлось...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В аэропорту «Борисполь» борт «Белавиа» сбил фонари при выруливании, рейсы задерживаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика