Р. обвинялся в том, что ночью 10 сентября 2017 года в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим П., с целью причинения телесных повреждений последнему, умышленно нанес не менее 13 ударов руками и ногами гражданину П., причинив последнему менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более 4-х месяцев.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Р. признал себя виновным частично.

Наряду с частичным признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

Следует отметить, что санкция ч.1 ст. 149 УК предусматривает наказания в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста со штрафом или без штрафа, или ограничения свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа, или лишения свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

Приговором суда Борисовского района от 31.07.2018 Р. признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, т.е. повреждения не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст.147 УК, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до 4-х месяцев. С учетом обстоятельств уголовного дела личности обвиняемого, судом на основании ч.1 ст.149 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа.

Приговор вступил в законную силу.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 3 класса

А.В.Сорочинский