Незаконная охота наказуема

Н. обвинялся в том, что в период времени с 19 00 часов до 23 40 часов 20.06.2018 года, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории охотничьих угодий учреждения «Борисовская РОС» РГОО «БООР», расположенных в лесном массиве вблизи д. Рогатка Борисовского района, без надлежащего на то разрешения, в запретное для производства охоты время (среда), с использованием запрещенных орудий охоты - патрона снаряженного пулей, в нарушение п. 109, п. 110, п. 113, п. 114, п.116, п. 129, ч.2 п. 145 действующих на территории Республики Беларусь Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь №580 от 08.12.2005 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» в редакции указа Президента Республики Беларусь от 05.12.2013 №551, используя в качестве орудия совершения преступления принадлежащее ему зарегистрированное двуствольное охотничье ружье модели «ИЖ27Е», заряженное патроном снаряженным пулей, осуществил незаконную добычу дикого животного (самца европейской косули), находящегося в вышеуказанном лесном массиве вблизи д. Рогатка Борисовского района, осуществил его разделку, поместил мясо животного в полимерный пакет, после чего осуществил его перемещение по территории лесного массива, где был задержан сотрудниками УОР Государственной инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, чем причинил ущерб на сумму 3 111, 50 рублей, т.е. ущерб в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Н. виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся.

Кроме признательных показаний обвиняемого его виновность полностью подтвердилась собранными по делу и исследованными судом доказательствами.

Приговором суда Борисовского района от 24.09.2018 Н. признан виновным в охоте без надлежащего на то разрешения, в запретное время, запрещенными орудиями (незаконной охоте), повлекшей причинение ущерба в крупном размере. На основании ч.2 ст.282 Уголовного кодекса Республики Беларусь Н. назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с охотой на срок 3 года, со штрафом в размере 150 базовых величин в сумме 3675 рублей.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Однако необходимо учесть, что санкция ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает более строгий вид наказания, а именно лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, следует отметить, что судом Борисовского района за истекший период 2018 года рассмотрено 4 уголовных дел по преступлениям, предусмотренных ч.2 ст. 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Старший помощник прокурора

Борисовского района

юрист 2 класса

Н.Н.Литвин