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Осмотрительность и осторожность

10.12.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Осмотрительность и осторожность
Зима – время повышенного травматизма. Причиной часто служат гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь. Ухудшение состояния проезжей части сказывается на увеличении частоты дорожных происшествий и рос­те числа пострадавших. Наиболее частые повреждения при этом: черепно-мозговая травма, переломы костей конечностей, сочетанная травма. Особенно часто травмам подвержены люди пожилого возраста из-за возрастных особенностей их скелета (повышенная хрупкость костей, меньшая элас­тичность связок и мышц). Даже небольшой удар может вызвать переломы конечностей, ребер, поз­воночника, а также тяжелую своими последствиями травму – перелом шейки бедренной кости. В 95% случаев этот перелом встречается у женщин. Людям пожилого возраста без надобности в «скольз­кую» погоду из дома вообще лучше не выходить, следует отложить поездки, походы в магазин.
Ознобления и отморожения – еще одна серьезная проблема травматологии. Получить ознобление конечностей можно и при температуре +4 градуса, если будет повышенная влажность воздуха. Обувь должна быть теплой и прос­торной, так вы предотвратите ознобления и отморожения.
При отморожениях никогда не растирайте пораженную область снегом. Чтобы предотвратить омертвение тканей, согревание пораженной области должно быть постепенным.
Отягощающим фактором травматизма является состояние алкогольного опьянения, сопровождающее травмы почти в 30% случаев. В зимний период алкогольное опьянение может стать непосредственной причиной не только переохлаждения, отморожения кис­тей и стоп, но и замерзания при относительно небольших морозах.
Чтобы снизить риск падения при гололеде, необходимо соблюдать следующие правила:
— носить обувь желательно на плоской подошве или на низком каблуке, лучше подойдет обувь с рифленой подошвой;
— в гололедицу ходить нужно по-особому – как бы немного скользя, словно на маленьких лыжах, наступать на всю подошву;
— внимательно смотреть под ноги (в спешке можно не заметить даже открытого льда);
— если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимать полы одежды, когда выходите из транспорта или спус­каетесь по лестнице;
— не ходить очень близко к стенам зданий – с крыши может упасть сосулька или кусок затвердевшего снега.
При получении травмы необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи или, при возможности, самостоятельно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Самостоятельно или с помощью окружающих создать условия неподвижности для поврежденной конечности при помощи подручных средств. При занятии зимними видами спорта используйте защитные средства – налокотники, наколенники, шлемы. Во время новогодних праздников хочется предостеречь от вероятности получения травм в результате использования многообразных пиротехнических изделий, которые нередко становятся причиной тяжелого ожога или даже смертельного случая.
Основной способ профилактики травм зимой – это осмотрительность и осторожность при передвижении по тротуарам и дорожкам, пешеходным переходам, особенно при наличии снежных заносов и гололеда. Важно правильно, соответственно погодным условиям, подобрать одежду и ­обувь. Соблюдать правила безо­пасного поведения при занятии зимними видами спорта и играми, не оставлять детей без присмотра. Водители транспортных средств должны строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенное внимание, соблюдать скоростной режим и максимально внимательно относиться ко всем участникам дорожного движения.
И. Недосеко,

 
 
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Зима – время повышенного травматизма. Причиной часто служат гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь. Ухудшение состояния проезжей части сказывается...
 
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