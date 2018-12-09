В Кировском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся





6 декабря 2018 года в 19 часов 20 минут водитель, управляя легковым автомобилем, двигаясь на 1-м км автомобильной дороги Павловичи — Зарубин Угол Кировского района в направлении д.Зарубин Угол совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщил старший инспектор ОГАИ Кировского РОВД Виталий Котов.

В результате ДТП велосипедисту были причинены телесные повреждения в виде тяжелой сочетанной травмы, открытого перелома левой голени, закрытого перелома лучевой кости левой руки, ссадин лица. Он был госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ.

В ходе розыскных мероприятий водитель был задержан сотрудниками ОГАИ и РОВД в д.Польковичи Кировского района, там же был обнаружен и автомобиль с механическими повреждениями. Как предварительно установлено, водитель был трезв. Велосипед был оборудован световозвращающими элементами в соответствии с правилами дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка.