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В Кировском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся

10.12.2018 — ЧП | Кировец  
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В Кировском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся

6 декабря 2018 года в 19 часов 20 минут водитель, управляя легковым автомобилем, двигаясь на 1-м км автомобильной дороги Павловичи — Зарубин Угол Кировского района в направлении д.Зарубин Угол совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщил старший инспектор ОГАИ Кировского РОВД Виталий Котов.

В результате ДТП велосипедисту были причинены телесные повреждения в виде тяжелой сочетанной травмы, открытого перелома левой голени, закрытого перелома лучевой кости левой руки, ссадин лица. Он был госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ.

В ходе розыскных мероприятий водитель был задержан сотрудниками ОГАИ и РОВД в д.Польковичи Кировского района, там же был обнаружен и автомобиль с механическими повреждениями. Как предварительно установлено, водитель был трезв. Велосипед был оборудован световозвращающими элементами в соответствии с правилами дорожного движения.
По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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6 декабря 2018 года в 19 часов 20 минут водитель, управляя легковым автомобилем, двигаясь на 1-м км автомобильной дороги Павловичи — Зарубин Угол Кировского...
 
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