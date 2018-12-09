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Жители Бреста помогли задержать подозреваемого в убийстве

10.12.2018 17:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В сентябре в Брестском районе, на территории садового товарищества «Меркурий» вблизи деревни Большие Мотыкалы, было совершено убийство пенсионерки, 1952 года рождения. Мужчина, совершивший преступление, не успокоился, а отправился на соседние участки, где повредил несколько автомобилей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61417.php

Жители Бреста помогли задержать подозреваемого в убийстве

Пока местные жители, еще ничего не знавшие о смерти соседки, позвонили в милицию и сообщили о хулиганских поступках непрошеного гостя, меры к его задержанию предприняли двое брестчан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61417.php

Жители Бреста помогли задержать подозреваемого в убийстве

Совсем недавно на офицерском собрании Брестского РОВД начальник райотдела подполковник милиции Александр Каминский вручил Благодарности и денежные премии Александру Березину и Виталию Пантелеймонову. «От себя лично и всего коллектива Брестского РОВД благодарю вас за оказание содействия сотрудникам милиции, а также за решительное и самоотверженное выполнение гражданского долга. Приятно осознавать, что в нашем обществе есть место смелости и неравнодушию. Уверен, что вы будете хорошим примером настоящих граждан своей страны не только для домочадцев, но и для многих других», – отметил Александр Васильевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61417.php

Жители Бреста помогли задержать подозреваемого в убийстве

Анна Иващенко, фото Татьяны Парафенюк.

 
 
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В сентябре в Брестском районе, на территории садового товарищества «Меркурий» вблизи деревни Большие Мотыкалы, было совершено убийство пенсионерки, 1952 года...
 
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