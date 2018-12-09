Жители Бреста помогли задержать подозреваемого в убийстве

В сентябре в Брестском районе, на территории садового товарищества «Меркурий» вблизи деревни Большие Мотыкалы, было совершено убийство пенсионерки, 1952 года рождения. Мужчина, совершивший преступление, не успокоился, а отправился на соседние участки, где повредил несколько автомобилей.



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Пока местные жители, еще ничего не знавшие о смерти соседки, позвонили в милицию и сообщили о хулиганских поступках непрошеного гостя, меры к его задержанию предприняли двое брестчан.



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Совсем недавно на офицерском собрании Брестского РОВД начальник райотдела подполковник милиции Александр Каминский вручил Благодарности и денежные премии Александру Березину и Виталию Пантелеймонову. «От себя лично и всего коллектива Брестского РОВД благодарю вас за оказание содействия сотрудникам милиции, а также за решительное и самоотверженное выполнение гражданского долга. Приятно осознавать, что в нашем обществе есть место смелости и неравнодушию. Уверен, что вы будете хорошим примером настоящих граждан своей страны не только для домочадцев, но и для многих других», – отметил Александр Васильевич.



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Анна Иващенко, фото Татьяны Парафенюк.