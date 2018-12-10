Женщина ушла из дома ещё в середине ноября и пропала

ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Тырко Натальи Анатольевны, 17.06.1989г.р., жительницы г.Бреста, которая 21.11.2018 ушла из дома и о местонахождении ее ничего неизвестно.



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Приметы: на вид 30 лет, рост 165-170см, полного телосложения, волос рыжий, крашеный, ниже плеч. На предплечье правой руки имеется татуировка в виде надписи синего цвета на русском языке. На запястье левой руки имеется татуировка в виде браслета-змейки синего цвета.



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Была одета: куртка черного цвета, удлиненная, кроссовки черного цвета. Может находиться в компании лиц злоупотребляющих спиртными напитками.

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Тырко Н.А., просьба сообщить об этом по телефонам 479132, 80297910078 либо по тел.102.