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Женщина ушла из дома ещё в середине ноября и пропала

11.12.2018 10:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Тырко Натальи Анатольевны, 17.06.1989г.р., жительницы г.Бреста, которая 21.11.2018 ушла из дома и о местонахождении ее ничего неизвестно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61430.php

Женщина ушла из дома ещё в середине ноября и пропала

Приметы: на вид 30 лет, рост 165-170см, полного телосложения, волос рыжий, крашеный, ниже плеч. На предплечье правой руки имеется татуировка в виде надписи синего цвета на русском языке. На запястье левой руки имеется татуировка в виде браслета-змейки синего цвета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61430.php

Женщина ушла из дома ещё в середине ноября и пропала

Была одета: куртка черного цвета, удлиненная, кроссовки черного цвета. Может находиться в компании лиц злоупотребляющих спиртными напитками. 

В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Тырко Н.А., просьба сообщить об этом по телефонам 479132, 80297910078 либо по тел.102. 

 
Теги: Брест
 
 
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Тырко Натальи Анатольевны, 17.06.1989г.р., жительницы г.Бреста, которая 21.11.2018 ушла из...
 
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