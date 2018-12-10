Не спасли и кровные узы

Н. обвинялся в том, что в ночь со 2 на 3 марта 2018 года в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства. В ходе ссоры со своим братом И., переросшей в обоюдную драку, умышленно причинив И. телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, а также с целью причинения телесных повреждений умышленно нанес И. не менее трех ударов руками и ногами по туловищу, причинив тяжкие телесные повреждения в виде трех разрывов печени, отчего И. через непродолжительное время скончался на месте.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Н. признал себя виновным частично.

Наряду с частичным признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

Следует отметить, что санкция ч.3 ст. 147 УК предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Приговором суда Борисовского района от 07.08.2018 Н. признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, т.е. повреждения опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и на основании ч.3 ст.147 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 3 класса

А.В.Сорочинский