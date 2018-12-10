ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершено расследование уголовного дела о нападении на милиционеров в д. Бобровичи

11.12.2018 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Управлением Следственного комитета по Брестской области окончено расследование об убийстве и покушение на убийство.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61435.php

Завершено расследование уголовного дела о нападении на милиционеров в д. Бобровичи

Как сообщалось ранее, 17 августа текущего года в д. Бобровичи Ивацевичского района местный житель, 1961 года рождения, открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия.

В результате противоправных действий мужчины один из сотрудников милиции, 1976 года рождения, был смертельно ранен. Второму были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.

Мужчина был зарегистрирован в качестве охотника с 1987 года и имел действующее разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61435.php

Завершено расследование уголовного дела о нападении на милиционеров в д. Бобровичи

Проведенной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой было установлено, что обвиняемый страдал в момент совершения инкриминируемых ему деяний и страдает в настоящее время психическим расстройством. В этой связи окончательное обвинение мужчине не предъявлялось.

В период расследования уголовного дела в средствах массовой информации неоднократно появлялись различные слухи по поводу браконьерства милиционера и якобы «травли» обвиняемого сотрудниками. В ходе расследования уголовного дела эта информация была тщательно проверена, однако своего объективного подтверждения не нашла.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, который рассмотрит вопрос о применении к обвиняемому принудительных мер безопасности и лечения.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением Следственного комитета по Брестской области окончено расследование об убийстве и покушение на убийство. Как сообщалось ранее, 17 августа текущего...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Женщина ушла из дома ещё в середине ноября и пропала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика