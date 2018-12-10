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Завершено расследование уголовного дела о нападении на милиционеров в д. Бобровичи
11.12.2018 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Управлением Следственного комитета по Брестской области окончено расследование об убийстве и покушение на убийство.
Как сообщалось ранее, 17 августа текущего года в д.
В результате противоправных действий мужчины один из сотрудников милиции, 1976 года рождения, был смертельно ранен. Второму были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.
Мужчина был зарегистрирован в качестве охотника с 1987 года и имел действующее разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.
Проведенной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой было установлено, что обвиняемый страдал в момент совершения инкриминируемых ему деяний и страдает в настоящее время психическим расстройством. В этой связи окончательное обвинение мужчине не предъявлялось.
В период расследования уголовного дела в средствах массовой информации неоднократно появлялись различные слухи по поводу браконьерства милиционера и якобы «травли» обвиняемого сотрудниками. В ходе расследования уголовного дела эта информация была тщательно проверена, однако своего объективного подтверждения не нашла.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, который рассмотрит вопрос о применении к обвиняемому принудительных мер безопасности и лечения.
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Управлением Следственного комитета по Брестской области окончено расследование об убийстве и покушение на убийство. Как сообщалось ранее, 17 августа текущего...
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