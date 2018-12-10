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На кладбище в микрорайоне «Речица» ночью ограбили рабочего
11.12.2018 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест
В Бресте возбуждено уголовное дело по факту грабежа. ЧП произошло ноябрьской ночью на кладбище в микрорайоне «Речица».
фото - иллюстрация
Там, незадолго до случившегося, потерпевший, рабочий одного из городских предприятий, распивал спиртное с двумя наглядно знакомыми молодыми людьми, которые около 0.30 решили его «раскошелить». Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил sb.by, что нападали преступники открыто, с применением насилия:
- Похитили кошелек со 120 рублями, 80 долларами, банковскими и дисконтными карточками. В итоге грабителей нашли сотрудники уголовного розыска. Их задержали, а банковские и дисконтные карты были изъяты. Установлено, что грабеж совершили ранее судимые 1998 г.р. Один – учащийся, второй – безработный.
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В Бресте возбуждено уголовное дело по факту грабежа. ЧП произошло ноябрьской ночью на кладбище в микрорайоне «Речица». фото - иллюстрация Там, незадолго до...
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