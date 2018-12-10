Завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике из Брестской области

Первомайским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве .



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По данным следствия, 49-летний ранее судимый уроженец Брестской области в период с 2016 по 2018 года, находясь на территории Минска, представлялся священником православной церкви. Под различными предлогами – приобретения церковных свечей для проведения молебна, проведения обряда освящения жилища, осуществления пожертвований, развития коммерческой деятельности – неоднократно завладел денежными средствами граждан на общую сумму более 49 тысяч рублей, заранее не намереваясь их отдавать.

Установлено, что мужчина в действительности священником не являлся. Для того, чтобы войти в доверие, обвиняемый использовал церковное одеяние и утварь.



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Следователями допрошено более 30 человек, проведены очные ставки между потерпевшими и обвиняемым, обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество. Всего установлено 12 эпизодов преступной деятельности.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.