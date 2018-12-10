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В Пинске погиб 20-летний рабочий из Кобринского района
Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в Пинске, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 10 декабря. 20-летний монтажник трубопроводов одного из предприятий Кобринского района приехал в командировку в Пинск, где в составе стройбригады выполнял работы по демонтажу стальной трубы.
Во время резки трубы нарушилась устойчивость опорных элементов системы пожаротушения, в результате чего произошло падение трубы. Рабочий не удержался, упал и ударился головой о ребро жесткости железобетонной плиты перекрытия. Затем на него упала секция демонтируемой трубы.
От полученных травм парень умер на месте.
Пинские следователи проводят проверку.
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Парень упал и ударился головой о ребро жесткости железобетонной плиты перекрытия, а сверху на него упал фрагмент демонтированной трубы.
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