В Пинске погиб 20-летний рабочий из Кобринского района

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в Пинске, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 10 декабря. 20-летний монтажник трубопроводов одного из предприятий Кобринского района приехал в командировку в Пинск, где в составе стройбригады выполнял работы по демонтажу стальной трубы.

Во время резки трубы нарушилась устойчивость опорных элементов системы пожаротушения, в результате чего произошло падение трубы. Рабочий не удержался, упал и ударился головой о ребро жесткости железобетонной плиты перекрытия. Затем на него упала секция демонтируемой трубы.

От полученных травм парень умер на месте.

Пинские следователи проводят проверку.