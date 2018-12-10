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В Пинске погиб 20-летний рабочий из Кобринского района

11.12.2018 17:06 — ЧП | Tut.by  
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в Пинске, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 10 декабря. 20-летний монтажник трубопроводов одного из предприятий Кобринского района приехал в командировку в Пинск, где в составе стройбригады выполнял работы по демонтажу стальной трубы.

Во время резки трубы нарушилась устойчивость опорных элементов системы пожаротушения, в результате чего произошло падение трубы. Рабочий не удержался, упал и ударился головой о ребро жесткости железобетонной плиты перекрытия. Затем на него упала секция демонтируемой трубы.

От полученных травм парень умер на месте.

Пинские следователи проводят проверку.

 
 
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Парень упал и ударился головой о ребро жесткости железобетонной плиты перекрытия, а сверху на него упал фрагмент демонтированной трубы.
 
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