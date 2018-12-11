В соборе в Бразилии неизвестный открыл стрельбу по прихожанам: пять человек погибли

Не менее пяти человек убиты во вторник в результате стрельбы в кафедральном соборе города Кампинас (штат Сан-Паулу) на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo .

По его данным, один из раненых умер в больнице. Ранее сообщалось о четырех убитых. Кроме того, сам стрелок покончил с собой.

«Личности жертв пока не установлены. У нас нет информации о мотивах [преступника]», — сказал в эфире телеканала Globo представитель спасательной службы Алешандри Монтейру.

Как рассказали Globo очевидцы, преступник открыл стрельбу по прихожанам, которые собрались на службу в обеденное время. Кафедральный собор города Кампинас, открытый в 1883 году, расположен в центре населенного пункта.