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В Бресте осудили трех сомалийцев, которые «косили» под шведов, чтобы попасть в Германию
12.12.2018 09:36 — ЧП | Виртуальный Брест
В Бресте огласили
Сомалийцы приехали в Россию по паспортам болельщиков, которые позволяли находиться на территории РФ без визы на период проведения чемпионата мира по футболу. Затем они сели на поезд Москва — Париж и попытались проехать в Евросоюз: 1 августа в железнодорожном пункте пропуска предъявили паспорта граждан Швеции, которые по фотографиям были на них похожи.
Пограничники усомнились в честности путешественников. В ходе проверки мужчины признались, что паспорта подложные. Они пояснили, что собирались по этим документам нелегально попасть в Германию.
Судом все трое признаны виновными в использовании заведомо подложных документов. Им назначили по 30 базовых (735 рублей) штрафа.
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В Бресте огласили приговор трем гражданам Республики Сомали, которые пытались пересечь белорусско-польскую границу по чужим паспортам. Об этом сообщила TUT.BY...
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