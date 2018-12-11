|
В Гомеле восьмиклассница выпала из окна седьмого этажа - и с ней все в порядке
В Гомеле 13-летняя школьница выпала из окна на седьмом этаже и не просто выжила, но и не получила серьезных травм. Об этом
ЧП произошло 9 декабря. Девочка выпала из окна многоквартирного дома по улице Ефремова.
Ребенка оперативно доставили в реанимационное отделение. Но там выяснилось, полученные при падении травмы оказались не опасны для жизни и здоровья. Можно сказать, что школьница отделалась испугом. Ее уже перевели в отделение.
Известно, что девочка из благополучной семьи, на учетах не состояла. Что послужило причиной инцидента, выясняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле 13-летняя школьница выпала из окна на седьмом этаже и не просто выжила, но и не получила серьезных травм.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)