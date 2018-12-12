В Борисовском районе раскрыта серия краж авто

Предметом посягательства злоумышленников во всех случаях были поддержанные машины советско-российского производства. Одна из автомобильных краж произошла в ночь на 24 ноября на улице Черняховского. Неизвестные угнали у пенсионера ВАЗ-2101. Затем аналогичные хищения с периодичностью в сутки-двое совершались по улицам Чапаева, Трусова и 50 лет БССР.

Изучая обстоятельства совершения преступлений, оперативники убеждались – действует одна и та же группа. В поле зрения злоумышленников попадали транспортные средства, необорудованные сигнализацией и находившиеся на неохраняемых стоянках.

В результате проведённых оперативных мероприятий сыщики установили место, где хранились краденые машины, а затем вышли на след лиц, причастных к хищениям.

Подозреваемые являлись хорошими знакомыми, и каждую кражу планировали заранее: время, место и предмет посягательства оговаривали «до». Чтобы не оставлять улик, мужчины действовали исключительно в перчатках и в головных уборах.

Угнанные транспортные средства парни перекрашивали, снимали номера и разукомплектовывали. Некоторые «жигули» и их детали хранили в гараже у одного из задержанных, на некоторых самостоятельно передвигались по городу и району.

По всем фактам хищений авто возбуждены уголовные дела. К слову, один из мужчин ранее был судим за аналогичные преступления. В настоящее время правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим преступным посягательствам на транспортные средства.