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Брестчанин хранил на даче в банках марихуану

13.12.2018 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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У неработающего 27-летнего брестчанина изъята крупная партия марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61531.php

Брестчанин хранил на даче в банках марихуану

Наркотики были обнаружены в ходе проведения оперативных мероприятий в его доме в г. Высокое Каменецкого района. На чердаке правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг марихуаны, законсервированной в банки. Оперативникам задержанный рассказал, что хранил наркотики с целью сбыта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61531.php

Брестчанин хранил на даче в банках марихуану

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Ранее брестчанин не был судим.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61531.php

Брестчанин хранил на даче в банках марихуану

С начала года в Брестской области сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми изъяли из незаконного оборота более 330 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе гашиш, марихуану, маковую соломку. Кроме того, пресечена деятельность шести подпольных нарколабораторий, выявлено 39 помещений, которые были специально приспособлены и оборудованы для выращивания наркосодержащих растений.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома

 
 
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У неработающего 27-летнего брестчанина изъята крупная партия марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Наркотики были обнаружены в ходе...
 
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