Брестчанин хранил на даче в банках марихуану

У неработающего 27-летнего брестчанина изъята крупная партия марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



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Наркотики были обнаружены в ходе проведения оперативных мероприятий в его доме в г. Высокое Каменецкого района. На чердаке правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг марихуаны, законсервированной в банки. Оперативникам задержанный рассказал, что хранил наркотики с целью сбыта.



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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Ранее брестчанин не был судим.



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С начала года в Брестской области сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми изъяли из незаконного оборота более 330 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе гашиш, марихуану, маковую соломку. Кроме того, пресечена деятельность шести подпольных нарколабораторий, выявлено 39 помещений, которые были специально приспособлены и оборудованы для выращивания наркосодержащих растений.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома