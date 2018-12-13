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В Пинском районе водитель легковушки уснул за рулём и врезался во встречный грузовик

14.12.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Пинском районе водитель легковушки уснул за рулём и врезался во встречный грузовик
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 13 декабря около 4.10 на 72-м километре автодороги Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин.

В Пинском районе водитель легковушки уснул за рулём и врезался во встречный грузовик
По предварительной информации, 27-летний житель украинского города Ровно за рулём «ВАЗ-2108» уснул, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «SCANIA 113 ML», под управлением 51-летнего водителя.

В Пинском районе водитель легковушки уснул за рулём и врезался во встречный грузовик
В результате ДТП 28-летний пассажир легковушки, житель г. Ровно, получил телесные повреждения (перелом голеностопного сустава), однако от госпитализации и прохождения СМЭ категорически отказался и убыл по месту жительства. По факту ДТП проводится проверка.

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