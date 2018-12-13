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В Любанском районе из-за непотушенной сигареты в соседней квартире угорели два человека
Пожар в жилом доме в агрогородке Сосны-2 Любанского района начался ночью 9 декабря. Во время тушения спасатели нашли в одной из квартир тела 67-летней женщины и ее 61-летнего сожителя,
Согласно заключению экспертов, мужчина и женщина умерли от отравления угарным газом.
По данным следствия, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем одного из жильцов дома. Пьяный 46-летний мужчина ночью вышел из своей квартиры, оставив непотушенную сигарету. Произошло возгорание пола в его комнате, и соседи по площадке в результате задымления получили смертельную дозу угарного газа.
Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Вобуждено уголовное дело.
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Во время тушения пожара спасатели нашли в одной из квартир тела 67-летней женщины и 61-летнего мужчины.
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