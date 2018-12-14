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Следователи разыскивают очевидцев недавнего ДТП в Пинском районе

15.12.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Следователи разыскивают очевидцев недавнего ДТП в Пинском районе
Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь разыскиваются очевидцы происшествия: примерно в 11.15 24 ноября 2018 года водитель автомобиля «Мазда 626» (регистрационный знак 9531 КС-1), двигаясь по 1-му километру автодороги Н-267 Пинск – Пинковичи вблизи г. Пинска по направлению от деревни Пинковичи к городу Пинску, не справился с управлением, допустил съезд в кювет справа от проезжей части, где опрокинулся. В результате ДТП пассажир автомобиля получила телесные повреждения, с которыми была доставлена на излечение в Пинскую центральную больницу.

Свидетелей и очевидцев, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просим обращаться в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по телефонам: (8-0165) 31-54-57, (8-044) 556-18-66, а также в ОГАИ Пинского ГОВД либо по телефону 102.


Следователи разыскивают очевидцев недавнего ДТП в Пинском районе

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