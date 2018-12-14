Хорошая банька… была

Ближе к двум часам ночи 9 декабря в Глуске на улице Вознесенской горела баня. Пожар заметил случайный прохожий, который и вызвал спасателей.

— К месту происшествия выехали два подразделения спасателей, — рассказывает старший инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Дмитрий Климович. — На момент их прибытия баня горела открытым пламенем. Хозяева в это время спали и ничего не слышали. Подразделения действовали четко и слаженно. Пожар потушили, но огонь не пощадил строение: повреждены крыша, перекрытие и внутренняя отделка бани. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи.

К сожалению, это не первый пожар в Глуске и районе за последнее время. Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Станислав Берёзкин рассказал редакции, что до этого трижды горели бани: 12 сентября по улице У. Рыбака, 19 октября — в Балашевичах и 25 ноября — по улице Поселковой. Также спасатели выезжали на тушение пожара по улице Р. Тупицы — там загорелась стопка. Во всех случаях возгораний виноваты сами хозяева, которые нарушили правила эксплуатации печного отопления. Где-то отсутствовала противопожарная разделка, и от раскаленной трубы загорелось чердачное перекрытие, а где-то не было отступки, и от раскаленной печки загорелась стена бани. Станислав Берёзкин, говоря о пожарах, напоминает, что печное отопление требует регулярного и тщательного ухода. Необходимо следить, чтобы не было трещин и зазоров в кладке, а если они появляются, то тщательно замазывать их глиной. Пожарную опасность также представляют трещины в дымоходах — лазейки для открытого пламени на чердаке. Вот почему рекомендуется белить дымоходы, и тогда даже маленькая трещинка станет заметной. При сильных морозах хозяева стараются натопить печь погорячее, что категорически делать нельзя. Безопаснее будет протапливать ее дважды в сутки, используя для растопки бумагу, бересту, смоляную лучину, но ни в коем случае не бензин или керосин. А еще запрещается сушить и складировать у печей и на них топливо, одежду и другие горючие материалы. Эту истину уж точно усвоил житель улицы Р. Тупицы, у которого пожар в стопке начался из-за того, что загорелись насыпанные рядом с печкой опилки. Опасность может представлять и горячая зола. Именно она стала причиной пожара, который произошел в 2015 году в Клетном. Хозяин дома выбрал золу из печки и через некоторое время высыпал ее рядом с сараем. Оказалось, что зола еще не совсем остыла. В итоге сгорели сарай и гараж. Этот пример, считает Станислав Берёзкин, должен других заставить задуматься и навсегда усвоить одно из правил пожарной безопасности: горячую золу из печей нужно высыпать в яму, подальше от строений, предварительно затушив водой, песком или снегом. Небезопасны и горящие угли, которые могут выпасть из топки, и, чтобы не случилось возгорания, необходимо перед топкой прибить металлический лист.

Календарная зима уже вступила в свои права, но еще не было сильных морозов, больших снегов. Скоро хозяева частных домовладений для обогрева начнут более интенсивно протапливать свои печки. И здесь инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Станислав Берёзкин призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности. Их выполнение должно стать жизненной необходимостью каждого.

Подготовила Ольга ЧУЧВАЛ