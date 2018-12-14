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В Украине разбился истребитель Су-27
В Украине при заходе на посадку разбился истребитель Су-27, пилот погиб. Об этом
Крушение произошло в Житомирской области 15 декабря около 15.00, во время выполнения планового полета. При заходе на посадку истребитель Су-27 разбился, летчик погиб.
Выясняются бстоятельства и причины крушения.
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При заходе на посадку истребитель Су-27 разбился, летчик погиб.
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