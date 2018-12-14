В Украине разбился истребитель Су-27

В Украине при заходе на посадку разбился истребитель Су-27, пилот погиб. Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины.

Крушение произошло в Житомирской области 15 декабря около 15.00, во время выполнения планового полета. При заходе на посадку истребитель Су-27 разбился, летчик погиб.

Выясняются бстоятельства и причины крушения.