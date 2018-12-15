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В Бресте горел цех мясокомбината. «Пострадали» 150 килограмм колбасы

15.12.2018 22:55 — ЧП | Tut.by  
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15 декабря произошел пожар в колбасно-кулинарном цехе Брестского мясокомбината. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: Читатель TUT.BY

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13.19. Предприятие работает круглосуточно и без выходных, поэтому на момент возникновения пожара в двухэтажном здании колбасно-кулинарного цеха находилось 42 человека.

Пожар произошел на первом этаже цеха, в камере охлаждения, предназначенной для хранения готовой продукции. Езе до прибытия спасателей из здания были эвакуированы 40 человек.

«На втором этаже здания остались два человека, которые не могли самостоятельно покинуть цех. При помощи масок для спасаемого двое работников предприятия были спасены звеньями газодымозащитной службы МЧС», — рассказали в ведомстве.

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждено 10 пластиковых ящиков для хранения продукции, около 150 кг колбасных изделий, закопчены стены и потолок в камере охлаждения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


Фото: Читатель TUT.BY

На технологический процесс предприятия пожар не повлиял, и Брестский мясокомбинат работает в штатном режиме.

«Ребята очень слажено и оперативно работают! Уважение таким людям!», — а это спасателям попросили передать сотрудники предприятия, которые прислали нам фото последствий происшествия.

 
 
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Из здания оперативно эвакуировали 40 человек, еще двух вывели спасатели.
 
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