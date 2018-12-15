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В парке-музее интерактивной истории «Сула» произошел пожар. Пострадал «королевский» зал
В парке-музее интерактивной истории «Сула» в Столбцовском районе накануне в субботу вечером, 15 декабря, произошел пожар. Об этом
В субботу, 16 декабря, в 20.43 в МЧС поступило сообщение о пожаре здания в деревне Сула Столбцовского района — горела открытым пламенем кровля здания «Королевской ассамблеи».
Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения — короткое замыкание электропроводки.
Горело одноэтажное каменное здание, его реконструкция проводилась в 2008 году. Зал называют «королевским» в честь князя литовского Стефана Батория. Зал и воссоздан как помещение, в котором могли проходить встречи и пиры шляхты.
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Горела открытым пламенем кровля здания «Королевской ассамблеи».
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