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В парке-музее интерактивной истории «Сула» произошел пожар. Пострадал «королевский» зал

16.12.2018 11:20 — ЧП | Tut.by  
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В парке-музее интерактивной истории «Сула» в Столбцовском районе накануне в субботу вечером, 15 декабря, произошел пожар. Об этом сообщает МЧС. При пожаре никто не пострадал.


Фото mchs.gov.by

В субботу, 16 декабря, в 20.43 в МЧС поступило сообщение о пожаре здания в деревне Сула Столбцовского района — горела открытым пламенем кровля здания «Королевской ассамблеи».

Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения — короткое замыкание электропроводки.

Горело одноэтажное каменное здание, его реконструкция проводилась в 2008 году. Зал называют «королевским» в честь князя литовского Стефана Батория. Зал и воссоздан как помещение, в котором могли проходить встречи и пиры шляхты.

 
 
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Горела открытым пламенем кровля здания «Королевской ассамблеи».
 
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