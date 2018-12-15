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более 40 человек пострадали в результате взрыва в кафе на севере Японии
Более 40 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара, которые произошли в воскресенье в кафе на севере Японии. Об этом
Отмечается, что инцидент произошел в городе Саппоро. По данным местной полиции, в результате происшествия пострадал по крайней мере 41 человек, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.
Работающим на месте пожарным удалось ликвидировать пожар, однако здание кафе практически полностью обрушилось. О причинах взрыва на данный момент не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
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Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, отмечает агентство Kyodo.
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