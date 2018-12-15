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более 40 человек пострадали в результате взрыва в кафе на севере Японии

16.12.2018 17:44 — ЧП | Tut.by  
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Более 40 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара, которые произошли в воскресенье в кафе на севере Японии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство  Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Саппоро. По данным местной полиции, в результате происшествия пострадал по крайней мере 41 человек, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

Работающим на месте пожарным удалось ликвидировать пожар, однако здание кафе практически полностью обрушилось. О причинах взрыва на данный момент не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

 
 
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Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, отмечает агентство Kyodo.
 
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