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В Бресте начинается суд над похитившими с завода 44 т арматуры начальником цеха и бригадиром

17.12.2018 09:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Суд Московского района Бреста сегодня начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению двух работников в совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61632.php

В Бресте начинается суд над похитившими с завода 44 т арматуры начальником цеха и бригадиром

Преступную схему раскрыли сотрудники ОБЭП Московского РОВД Бреста и УБЭП УВД облисполкома, фигурантов правоохранители задержали с поличным. Используя свои служебные полномочия, 52-летний начальник арматурного цеха КУП "Брестжилстрой" вместе с 55-летним бригадиром похищали с предприятия арматуру.

Следствием было установлено четыре эпизода противоправной деятельности мужчин. В общей сложности они завладели 44,4 т арматуры на сумму более Br63 тыс. Похищенная продукция в последующем была реализована. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2, 3, 4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Московского района Бреста сегодня начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению двух работников в совершении хищений путем злоупотребления служебными...
 
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