Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины в Минском районе

Следственно-оперативной группой тело женщины с множественными колото-резаными ранами обнаружено по месту жительства в коттедже в деревне Чачково Минского района 9 декабря 2018 года.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками и экспертом проведены неотложные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, опрос соседей, местных жителей, изъятие объектов и фиксация следов, определяющих локализацию полученных потерпевшей травм и характер обстановки в доме.

По подозрению в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь), задержан 38-летний супруг убитой женщины.

По предварительным данным следствия установлено, что 8 декабря между супругами произошел словесный конфликт на почве ревности, в результате которого мужчина нанес женщине колото-резаные раны. На следующий день он написал о совершенном преступлении знакомому, который и сообщил в милицию.

В отношении изъятых предметов, в том числе предполагаемого орудия преступления (тесака) назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

С участием задержанного проводятся следственные действия, собирается материал, характеризующий его личность, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног