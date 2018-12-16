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В Подмосковье обрушилась кровля производственного здания. Есть погибшие
Утром 17 декабря частично обрушилась кровля в производственном здании в подмосковном Дзержинском, сообщили в
Все произошло около 10 утра. Обрушилась кровля на территории ООО «Техногрупп», которое производит оборудование для систем вентиляции. Погибли три человека, сообщили
«Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Еще четверо госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
По данным телеграм-канала
Момент обрушения попал на камеры. Видео: телеграм-канал
Площадь обрушения 170 кв. м. Спасатели разбирают завалы. Пострадавшие направлены в больницу.
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Все произошло около 10 утра. Обрушилась кровля на территории ООО «Техногрупп», которое производит оборудование для систем вентиляции. Погибли три человека.
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