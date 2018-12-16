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В Подмосковье обрушилась кровля производственного здания. Есть погибшие

17.12.2018 12:10 — ЧП | Tut.by  
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Утром 17 декабря частично обрушилась кровля в производственном здании в подмосковном Дзержинском, сообщили в МЧС. Погибли три человека, еще несколько пострадали.


Фото: МЧС РФ

Все произошло около 10 утра. Обрушилась кровля на территории ООО «Техногрупп», которое производит оборудование для систем вентиляции. Погибли три человека, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области.

«Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Еще четверо госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Mash, под завалами могут быть люди. В трехэтажном здании находился цех по ремонту холодильников. В момент обрушения там ремонтировали кровлю.

Момент обрушения попал на камеры. Видео: телеграм-канал Mash


Площадь обрушения 170 кв. м. Спасатели разбирают завалы. Пострадавшие направлены в больницу.
 
 
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Все произошло около 10 утра. Обрушилась кровля на территории ООО «Техногрупп», которое производит оборудование для систем вентиляции. Погибли три человека.
 
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