Утром 17 декабря частично обрушилась кровля в производственном здании в подмосковном Дзержинском, сообщили в МЧС . Погибли три человека, еще несколько пострадали.



Фото: МЧС РФ

Все произошло около 10 утра. Обрушилась кровля на территории ООО «Техногрупп», которое производит оборудование для систем вентиляции. Погибли три человека, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области.

«Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Еще четверо госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Mash , под завалами могут быть люди. В трехэтажном здании находился цех по ремонту холодильников. В момент обрушения там ремонтировали кровлю.

Момент обрушения попал на камеры. Видео: телеграм-канал Mash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Подмосковье обрушилась кровля производственного здания. Есть погибшие Все произошло около 10 утра. Обрушилась кровля на территории ООО «Техногрупп», которое производит оборудование для систем вентиляции. Погибли три человека.

Площадь обрушения 170 кв. м. Спасатели разбирают завалы. Пострадавшие направлены в больницу.