

«К природе нужно

относиться бережно»

Природа – удивительный и хрупкий мир, благополучие которого во многом зависит от каждого из нас. Об этом беседуем с начальником районной инспекции природных ресурсов и окружающей среды Сергеем Михневичем.

– Сергей Вячеславович, каждый должен чувствовать себя в ответе за нашу прекрасную белорусскую природу. Что может ей навредить?

– Прежде всего, хищническое истребление животного мира. Так, наступил сезон добычи личинок хирономид (личинок комаров-звонцов или мотыля). Среди любителей подледного лова спрос на мотыля зимой достаточно высок, так как он является одной из лучших приманок для лова рыбы. Поэтому хочется напомнить, что добыча таких животных сверх установленной законодательством нормы является нарушением природоохранного законодательства и влечет причинение вреда окружающей среде.

– Какие нормы добычи мотыля?

– Нормы добычи гражданами в личных целях диких животных установлены приложением Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденным постановлением № 699 Совета Министров Республики Беларусь. Так, допустимые объемы добычи личинок хирономид гражданами в личных целях составляют 0,1 килограмма в сутки. Мотыля запрещается добывать в темное время суток, а также во время нереста основных видов рыб. Нужно также знать нормы добычи гражданами в личных целях и других диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства: виноградная улитка – 100 килограммов в сутки, лягушка зеленая (лягушка прудовая, лягушка съедобная, лягушка озерная) – 2,5 килограмма, длиннопалый (узкопалый) рак – 2 килограмма, полосатый рак – без ограничений, восточная речная креветка – 1 килограмм в сутки.

– Какие меры принимаются к нарушителям?

– К сожалению, спрос на мотыля побуждает отдельных граждан нарушать закон. За нарушение правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, ответственность предусмотрена частью 4 статьи 12.32 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Здесь указано, что такое нарушение влечет наложение штрафа на гражданина в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 50 базовых величин, на юридическое лицо — до 500 базовых величин. Кроме штрафа, нарушителю придется оплатить вред, причиненный окружающей среде незаконной добычей животных. Давайте же беречь биологическое разнообразие родной природы и не нарушать установленные правила. Этим мы сохраним природу и оставим ее в наследство своим детям, внукам и правнукам. Недаром же говорится, что мы не получаем природу в наследство от своих родителей, а берем ее взаймы у своих детей. Словом, к природе нужно относиться бережн

Записал Д. Владимиров.

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