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Неделя детской безопасности

17.12.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Неделя детской безопасности
На территории райо­на с 17 по 21 декабря 2018 года проводится Неделя детской безопасности.

С начала 2018 года на территории Могилевской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли и 43 получили травмы.
Скоро – зимние каникулы. У детей появится масса свободного времени, большую часть которого они, если повезет с погодой, проведут на улице. Именно по­этому в каникулярное время традиционно обостряется проблема детского дорожного травматизма. Юные участники движения в силу своего возраста не понимают всей степени опасности на дороге. Вот почему важны родительский конт­роль и своевременное напутствие о правилах безо­пасного ­поведения.
Без сомнения, основная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям. Никогда не забывайте о том, что водитель на дороге должен быть профессионалом. Уважайте знак «Дети». Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом: чем хуже обзор, тем ниже скорость. При проезде по дворовым территориям учитывайте привычку ребятни выбегать из-за стоящих машин. И помните, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу ­пешеходам.
ОГАИ РОВД.

 
 
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На территории райо­на с 17 по 21 декабря 2018 года проводится Неделя детской безопасности. С начала 2018 года на территории
 
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