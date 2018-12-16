|
Неделя детской безопасности
17.12.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
С начала 2018 года на территории Могилевской области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли и 43 получили травмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории района с 17 по 21 декабря 2018 года проводится Неделя детской безопасности. С начала 2018 года на территории
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)