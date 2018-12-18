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В Вороновском районе произошло лобовое столкновение автомобилей
18.12.2018 — ЧП | Вороновская газета
Сегодня около 9 утра на 22-м километре автодороги М-11 Граница Литовской Республики-Лида-Слоним-Бытень (вблизи д. Лопатишки) на опасном повороте произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Ауди» и «Пежо». Оба водителя получили травмы и доставлены с места аварии в Вороновскую ЦРБ.
Из-за выпавших обильных осадков водителям приходится двигаться в сложных дорожных и метеорологических условиях. В Вороновском районе с понедельника отмечается рост ДТП. За неполных два дня их произошло 5. Сотрудники ГАИ призывают владельцев транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.
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Сегодня около 9 утра на 22-м километре автодороги М-11 Граница Литовской Республики-Лида-Слоним-Бытень (вблизи д. Лопатишки) на опасном повороте произошло лобовое...
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