Улететь на отдых с супругом так и не удалось

Так, C., работая председателем профкома объединенной первичной организации профсоюза одного из субъектов хозяйствования Борисовского района, путем обмана генерального директора предприятия под предлогом осуществления для себя лично, как для работника организации, санаторно-курортного лечения и оздоровления в Республике Беларусь за счет средств предприятия, подделав официальные документы, необоснованно оплатила туристическую услугу в виде туристической поездки для себя и своего супруга, не являющегося работником предприятия, чем извлекла имущественную выгоду, причинив организации ущерб в размере 1233,33 рублей.

В судебном заседании обвиняемая С. виновной себя признала частично, суду показала, что работая председателем профкома объединённой первичной организации профсоюза, решила воспользоваться льготой, установленной коллективным договором, на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Республике Беларусь с использованием средств предприятия. Она решила отдохнуть с мужем на курортах Турции. Затем обратилась к генеральному директору организации с просьбой разрешить ей съездить на оздоровление за счет предприятия, но о том, что она будет отдыхать в Турции со своим мужем, руководителю не говорила, поскольку знала, что оздоровление членов семьи да еще за границей за счет предприятия не производится. Генеральный директор дал свое согласие и ею было организовано оформление соответствующих документов, однако, их она не подделывала. В последующем, совместно с супругом, совершила поездку в Турецкую Республику за счет предприятия. После возбуждения уголовного дела добровольно возместила ущерб, причиненный организации.

Кроме показаний обвиняемой, её виновность была полностью подтверждена показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела.

Судом Борисовского района С. признана виновной в причинении ущерба в значительном размере посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана при отсутствии признаков хищения и на основании ч.1 ст. 216 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин в сумме 2450 рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 2 класса

А.Д. Рогашев