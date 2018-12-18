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Улететь на отдых с супругом так и не удалось

18.12.2018 — ЧП | Единство  
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Так, C., работая председателем профкома объединенной первичной организации профсоюза одного из субъектов хозяйствования Борисовского района, путем обмана генерального директора предприятия под предлогом осуществления для себя лично, как для работника организации, санаторно-курортного лечения и оздоровления в Республике Беларусь за счет средств предприятия, подделав официальные документы, необоснованно оплатила туристическую услугу в виде туристической поездки для себя и своего супруга, не являющегося работником предприятия, чем извлекла имущественную выгоду, причинив организации ущерб в размере 1233,33 рублей.

В судебном заседании обвиняемая С. виновной себя признала частично, суду показала, что работая председателем профкома объединённой первичной организации профсоюза, решила воспользоваться льготой, установленной коллективным договором, на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Республике Беларусь с использованием средств предприятия. Она решила отдохнуть с мужем на курортах Турции. Затем обратилась к генеральному директору организации с просьбой разрешить ей съездить на оздоровление за счет предприятия, но о том, что она будет отдыхать в Турции со своим мужем, руководителю не говорила, поскольку знала, что оздоровление членов семьи да еще за границей за счет предприятия не производится. Генеральный директор дал свое согласие и ею было организовано оформление соответствующих документов, однако, их она не подделывала. В последующем, совместно с супругом, совершила поездку в Турецкую Республику за счет предприятия. После возбуждения уголовного дела добровольно возместила ущерб, причиненный организации.

Кроме показаний обвиняемой, её виновность была полностью подтверждена показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела.

Судом Борисовского района С. признана виновной в причинении ущерба в значительном размере посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана при отсутствии признаков хищения и на основании ч.1 ст. 216 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин в сумме 2450 рублей без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 2 класса                                                                          

А.Д. Рогашев

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению C., 1966 г.р., по ч.1 ст.216 УК Республики Беларусь.
 
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