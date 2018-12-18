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Любишь кататься - люби и возмещать ущерб

18.12.2018 — ЧП | Единство  
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С., 21 июля 2018 года, находясь на автостоянке по ул. Строителей в г. Борисове, путем свободного доступа, тайно похитил принадлежащую потерпевшей П. автомашину «Фольксваген-Пассат» ВЗ, стоимостью 2 600 рублей, в которой находились прокладка блока цилиндров (прокладка головки цилиндра) стоимостью 17 рублей 10 копеек, прокладка распредвала (сальник коленвала) стоимостью 2 рубля 90 копеек, прокладка клапанной крышки (прокладка крышки головки цилиндра) стоимостью 25 рублей, 8 гидрокомпенсаторов стоимостью 40 рублей 55 копеек за каждый общей стоимостью 324 рубля 40 копеек, 8 маслосъемных колпачков (комплект) стоимостью 20 рублей 90 копеек, прокладки впускного и выпускного коллектора стоимостью 6 рублей 04 копейки, резинка для вакуумного усилителя тормозов (ремкомплект вакуумного усилителя тормозов) стоимостью 2 рубля 20 копеек, ящик для инструментов стоимости не имеющий, причинив потерпевшей П. ущерб на общую сумму 2 998 рублей 54 копейки.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый С. виновным себя признал в полном объеме и показал, что в указанный в обвинении день, похитил автомашину «Фольксваген-Пассат» с находящимся в ней имуществом, указанном в обвинении. Похищенную машину перевез на эвакуаторе к своему дому, через некоторое время машину с запчастями продал, оставил себе ящик для инструментов. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Стоимость и объем похищенного имущества не оспаривал, ущерб возместил в полном объеме.

Кроме признательных показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена показаниями потерпевшей, а также письменными материалами дела.

Судом Борисовского района С. признан виновным в тайном похищении имущества (краже), и на основании ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь, с учетом ч.1 ст.69 УК Республики Беларусь, назначено наказание в виде общественных работ на срок 120 часов.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 2 класса                                                                        

А.Д. Рогашев

 

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению С., 1983 г.р., по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь.
 
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