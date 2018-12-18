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На страже порядка - прокуратура

19.12.2018 — ЧП | Единство  
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П. обвинялся в том, что в период времени с 17 часов 08 минут 20.07.2018, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома, входе ссоры, возникшей на почве ревности, действуя умышленно и с целью устрашения М., находясь в непосредственной близости от последнее, взял топор в руку, поднял его на уровне своей груди, демонстративно направляя его острие в сторону потерпевшей, показывая своим видом и действиями готовность применения топора, подошел к М., схватил за волосы, положил ее голову на стол, и в продолжение своего умысла, нанес не менее двух ударов топором по столешнице вблизи головы потерпевшей, при этом сопровождая указанные действия высказыванием угроз убийством в адрес М.

Действия П. были восприняты М. как реальная угроза ее убийства, последняя опасалась ее осуществления ввиду указанных действий и высказанных угроз лишения жизни.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый П. признал себя виновным полностью. Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

  Следует отметить, что санкция ст.186 УК Республики Беларусь предусматривает наказания в виде общественных работ, или штрафа или исправительных работ на срок до одного года, или ареста или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

Приговором суда Борисовского района от 05.11.2018 П. признан виновным в угрозе убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления, и на основании ст.186 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде 1 (одного) года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 3 класса                                                                              

М.К.Мирзоян

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению П., 1983 года рождения, в совершении преступления,...
 
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