Злостное хулиганство

Так, несовершеннолетний П., 2002 г.р., в период времени с 17 часов 16.07.2018 до 09 часов 17.07.2018 находясь в общественном месте рядом с «Еврейским кладбищем», расположенным по ул. Светлова в г. Борисове, действуя в группе с П., 1997 г.р., из хулиганских побуждений, беспричинно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, сопровождая свои действия повреждением чужого имущества, умышленно нанес не менее 50 ударов ногами и руками по пяти деревянным пролетам, огораживающего территорию вышеуказанного кладбища, повредив при этом забор, сломав в пяти пролетах доски и перекладины, чем причинил материальный ущерб УП «Жилье» г. Борисова на общую сумму 449 рублей 82 копейки.

Допрошенные в судебном заседании обвиняемые виновными себя признали полностью и пояснили, что 16.07.2018 около 21 часа вместе с Б. и К. пришли в район «Еврейского кладбища», затем пошли на песчаную горку, где находились около 2 часов. Затем несовершеннолетний П. предложил поломать забор, огораживающий кладбище. Все согласились. Б. и К. сняли два пролета и положили на землю, а они с П. стали ломать руками и ногами снятые пролеты, а также неснятый забор. Забор ломали беспричинно. Ущерб возместили в полном объеме, в содеянном раскаялись.

Кроме признательных показаний обвиняемых, их виновность была полностью подтверждена совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Приговором суда Борисовского района от 23.10.2018 несовершеннолетний П., 2002 г.р. и П. , 1997 г.р., были признаны виновными в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества, совершенных группой лиц (злостном хулигастве) и на основании ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь, с учетом требований ч. 1 ст. 69 УК (добровольное возмещение ущерба), каждому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор вступил в законную силу.

Санкция части второй статьи 339 УК Республики Беларусь (злостное хулиганство) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до шести лет.

Старший помощник прокурора

Борисовского района

юрист 1 класса

Ю.И.Чиж