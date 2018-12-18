ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП в Каменецком районе с участием маршрутки и легкового авто: возбуждено уголовное дело

19.12.2018 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

По данным следствия, 17 декабря текущего года, примерно в 12:10, 43-летний житель Каменецкого района, управлял автомобилем Фольксваген и двигался по автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница Республики Польша» по направлению к Бресту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61719.php

ДТП в Каменецком районе с участием маршрутки и легкового авто: возбуждено уголовное дело

Находясь на 28-м километре указанной дороги, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся навстречу маршрутным такси под управлением жителя Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61719.php

ДТП в Каменецком районе с участием маршрутки и легкового авто: возбуждено уголовное дело

От полученных телесных повреждений водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Три пассажирки маршрутного такси госпитализированы в учреждение здравоохранения.

Каменецким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61719.php

ДТП в Каменецком районе с участием маршрутки и легкового авто: возбуждено уголовное дело

Следователями проведен осмотр места ДТП, в ходе которого детально зафиксирована вещно-следовая обстановка, допрошены свидетели, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, 17 декабря текущего года, примерно в 12:10, 43-летний житель Каменецкого района, управлял автомобилем Фольксваген и двигался по автодороге Р-16...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
При отсутствии должного внимания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика