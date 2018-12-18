ДТП в Каменецком районе с участием маршрутки и легкового авто: возбуждено уголовное дело

По данным следствия, 17 декабря текущего года, примерно в 12:10, 43-летний житель Каменецкого района, управлял автомобилем Фольксваген и двигался по автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница Республики Польша» по направлению к Бресту.



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Находясь на 28-м километре указанной дороги, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся навстречу маршрутным такси под управлением жителя Бреста.



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От полученных телесных повреждений водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Три пассажирки маршрутного такси госпитализированы в учреждение здравоохранения.

Каменецким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.



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Следователями проведен осмотр места ДТП, в ходе которого детально зафиксирована вещно-следовая обстановка, допрошены свидетели, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк