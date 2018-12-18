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ДТП в Каменецком районе с участием маршрутки и легкового авто: возбуждено уголовное дело
19.12.2018 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест
По данным следствия, 17 декабря текущего года, примерно в 12:10, 43-летний житель Каменецкого района, управлял автомобилем Фольксваген и двигался по автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница Республики Польша» по направлению к Бресту.
Находясь на 28-м километре указанной дороги, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся навстречу маршрутным такси под управлением жителя Бреста.
От полученных телесных повреждений водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Три пассажирки маршрутного такси госпитализированы в учреждение здравоохранения.
Каменецким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Следователями проведен осмотр места ДТП, в ходе которого детально зафиксирована вещно-следовая обстановка, допрошены свидетели, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.
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По данным следствия, 17 декабря текущего года, примерно в 12:10, 43-летний житель Каменецкого района, управлял автомобилем Фольксваген и двигался по автодороге Р-16...
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