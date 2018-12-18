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В Ляховичах со стрельбой задерживали подозреваемого в получение взятки директора завода
19.12.2018 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Уголовное дело в отношении 55-летней директора расследует Следственный комитет. Она подозревается в покушении на получение взятки при посредничестве ее 26-летнего сына.
Ляховичский консервный завод. Все фото: Евгений ТИХАНОВИЧ
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Уголовное дело в отношении 55-летней директора расследует Следственный комитет. Она подозревается в покушении на получение взятки при посредничестве ее 26-летнего...
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