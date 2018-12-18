При отсутствии должного внимания



Короткий световой день, сложные погодные условия, в совокупности с излишней самоуверенностью и некомпетентностью отдельных участников дорожного движения – вот наиболее распространенные причины совершения дорожно-транспортных происшествий в осенне-зимний период.

Как пояснил заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз подполковник юстиции Игорь Толстик, анализ многолетней практики проведения судебных автотехнических экспертиз показывает значительный ежегодный рост дорожно-транспортных происшествий осенью. И особенно переходный период от еще порой сухих и по-летнему солнечных осенних дней к хмурым, пасмурным, дождливым, он наиболее сложный для водителей, еще не привыкших к слякоти, снегу, морозам.

В первую очередь возникновение аварийных ситуаций может быть связано с отсутствием должного внимания к техническому состоянию своего транспортного средства. Плохие тормоза, немного в сторону тянет руль, не работает «печка», плохо чистят «дворники», а здесь еще и необходимость замены резины на зимнюю: «а, может, и не надо ее менять, денег жалко, буду ездить аккуратнее, да и не такая она еще и лысая» или «летняя очень хорошая, протектор глубокий, будет грес-ти». И заканчивается все это, в лучшем случае, пробкой на дороге, образовавшейся по причине невозможности некоторых горе-водителей въехать по скользкой дороге даже на небольшой подъем. Часто последствия передвижения на неисправном авто бывают значительно хуже. Участвуя в качестве специалиста в осмотрах мест дорожно-транспортных происшествий, приходилось наблюдать многое, что очень хочется, но просто невозможно забыть. Отдельные эпизоды раз за разом всплывают в памяти: искореженные автомобили, искалеченные окровавленные трупы, оторванные, отдельно лежащие на дороге части тел… Именно так время от времени заканчивается экономия средств на поддержание своего транспортного средства в технически исправном состоянии.

Часто приходилось наблюдать, как из-за неправильно выбранного скоростного режима и плохих дорожных условий транспортные средства уходят в неуп-равляемый занос. Далеко не всегда на их пути оказывается прямой, ровный учас-ток, без бордюрных камней, металлических ограждений, бетонных световых опор, прочих транспортных средств, а в итоге повреждены автомобили, ранены или погибли невинные люди, муки совес-ти, судебные тяжбы…

С наступлением осенне-зимнего периода особую остроту так же приобретает вопрос пешеходного травматизма. Это связано как с сокращением светового дня, так и пренебрежением мер личной безопасности со стороны самих пешеходов. «Да что вы такое говорите? Я же на пешеходном переходе имею преимущество!». Так порой возмущаются пешеходы, которые неторопливо и с невозмутимым видом переходят проезжую часть, не осознавая либо не желая осознавать тот факт, что на заснеженном, обледеневшем покрытии зимой невозможно остановить автомобиль так же быстро, как на сухой и чистой дороге летом.

Далеко не все пешеходы осознают опасность, которую таит в себе дорога. Погоня за выигрышем во времени снова и снова толкает их под колеса транспортных средств. Мало кто понимает, что дороги в первую очередь предназначены для движения транспорта, нахождение на них пешеходов регламентируется Правилами дорожного движения.

Безопасность на дороге зависит, преж-де всего, от нашего понимания, четкого осознания необходимости выполнения требований Правил дорожного движения. Не зря говорят, что правила дорожного движения написаны кровью. Так давайте же не будем ценой собственной и чужих жизней подтверждать эти и без того понятные всем истины.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так При отсутствии должного внимания Короткий световой день, сложные погодные условия, в совокупности с излишней самоуверенностью и некомпетентностью отдельных участников дорожного движения – вот...